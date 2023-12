Secondo La Gazzetta dello Sport, la strategia dell'Inter è chiara e ha degli obiettivi ben precisi. Il primo in cima alla lista è Mehdi Taremi, in scadenza di contratto con il Porto a giugno. Il club nerazzurro è particolarmente attivo sul centravanti iraniano, tanto che non è un caso che a Lisbona siano stati visti gli intermediari al lavoro sull’operazione, vicini al giocatore.