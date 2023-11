L'Inter è sempre molto attenta al mercato dei calciatori in scadenza di contratto che possono svincolarsi a parametro zero. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio pensano di aver messo sul tavolo tutte le carte possibili per Tiago Djaló, difensore 23enne passato fugacemente dal Milan, ma di scuola Sporting. E' al Lille, ma ci starà solo fino alla scadenza di giugno: l'intesa con l'Inter è totale, ma in questi casi c'è sempre il rischio di inserimento rivale. A Djalò si darà una penna in mano: la speranza è farlo firmare per la prossima stagione a inizio gennaio.