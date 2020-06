Il veleno riversato negli ultimi giorni ha fatto molto male a Sebastiano Espostito, che non ne ha mai fatto una questione di soldi.La verità è una sola: conta il progetto. Tutto parte e finisce lì, perché sbagliare scelta a questa età potrebbe anche significare compromettere il futuro.Esposito ama l’Inter, ne è tifoso e sogna di poter fare la storia in nerazzurro. Marotta e Ausilio, però, hanno l’obbligo di ragionare nel breve termine. Conte vuole una squadra pronta e per questo motivo il classe 2002 dovrebbe andare a giocare. Inizialmente si pensava a un prestito, maUn po’ quello che è accaduto con Pinamonti, che è andato al Genoa dietro la promessa dell’Inter, che a Preziosi aveva garantito di riscattarlo un anno dopo. Una manovra che porterebbe nelle casse dei nerazzurri un po’ di contante., con lui, giovani come Sebastiano, raramente trovano spazio con continuità e nel suo ruolo,È chiaro che anche l’aspetto economico avrà l’importanza che merita, ma attualmente non è quella la priorità della famiglia. Da qualche settimana, inoltre, è Federico Pastorello ad occuparsi direttamente del calciatore. Una scelta dettata anche dalle polemiche che si sono innescate in seguito alla fumata grigia del primo incontro, quello tenutosi tra l’Inter e l’agente che in precedenza ne curava gli interessi.L’attaccante di Castellammare di Stabia è pronto a firmare il rinnovo, ma prima chiede importanti garanzie sul futuro, com’è giusto che sia. Si parlerà anche dei soldi, ci mancherebbe altro, ma come in ogni trattativa in cui c’è una domanda e un’offerta. Nessuno si scandalizzi, è la legge del mercato e chi fa bene il proprio lavoro, come Pastorello, mira anche a strappare il miglior contratto possibile per i propri assistiti.