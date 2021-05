Futuro incerto per Radja Nainggolan: il belga ha ancora un anno di contratto con l'Inter ma non tornerà ad Appiano. Come riporta Tuttosport, il centrocampista pesa 9,6 milioni a bilancio e dai nerazzurri guadagna 4,5 milioni. Cifre che il Cagliari non potrà garantire: servirà, dunque, una risoluzione del contratto o un ingaggio spalmato su più anni.