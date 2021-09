L'Inter di Firenze è stata tutt'altro che perfetta nell'approccio alla gara, ma la Gazzetta dello Sport vede il bicchiere mezzo pieno e spiega come il duro impatto iniziale possa servire in qualche modo a Inzaghi in vista della sfida contro l'Atalanta.



“Anche in questo caso, i meriti dell’Inter sfumano nelle colpe della Fiorentina che non ha saputo distribuire le forze. Dopo l’ottimo primo tempo, costato carissimo, la Viola è crollata sulle gambe incapace di sostenere il pressing e di contenere l’Inter. Brufoli della crescita. Bravo Italiano, ma deve trovare il modo di viaggiare anche con le marce basse, perché non si può pretendere di volare per 90’ come nel primo tempo, con tre partite a settimana. L’Inter ha imparato dal primo tempo fiorentino che cosa non deve fare. Sabato ospiterà l’Atalanta, altre bestie da pressing che sanno dosare le forze. Sarà il suo primo vero scontro diretto, ma intanto ieri la Beneamata si è addormentata in cima al campionato”.