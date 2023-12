Simone Inzaghi ha voluto parlare del suo futuro in conferenza stampa e ha auspicato di aprire un ciclo lungo in nerazzurro. Per fa si che l'allenatore dell'Inter diventi il Klopp o il Guardiola di Viale della Liberazione, riporta Repubblica servirà però la vittoria della seconda stella ritenuta fondamentale per la stagione.