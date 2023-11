Simone, tecnico dell'ha parlato a Dazn dopo la vittoria sull'Atalanta:"Sapevamo che sarebbe stato difficile, i ragazzi sono stati bravissimi. Nei primi 20 minuti l'Atalanta ci ha messo pressione anche senza tirare, poi sul 2-0 eravamo tranquilli. Il loro gol l'ha riaperta ma siamo stati bravi a tenere, loro non avevano mai perso in casa in stagione. Guardate il primo gol: Darmian è entrato senza riscaldamento in maniera esemplare".- "Unica nota negativa della serata. Nello scontro con Lookman la rotula era uscita e poi è rientrata, parere mio è che lo perderemo per un po' di tempo ma aspettiamo gli esami. Sono stati bravi i medici, qualcosina c'è stato".- "Sanchez lo volevo mettere prima, sapevo che sarebbe entrato bene. Ho visto Dumfries un po' in difficoltà e volevo mettere Bisseck per avere più fisicità".- "Sembrava fallo, non è semplice. Purtroppo è stato un gol pesante, eravamo in controllo. Pensavamo e speravamo che l'arbitro fischiasse, ma ha mantenuto un metro coerente per tutta la partita, ha fatto bene".- "Dovevamo giocare bene su un campo meraviglioso, il più bel manto erboso trovato fino ad ora. Ci siamo riusciti".- "Bene lui e Thuram, bene l'ingresso di Sanchez, per la prossima gara avremo anche Arnautovic, abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo avuto qualche problemino davanti, devo poter scegliere e gli infortuni sono sempre in agguato".- "E' un bel segnale vincere qua a Bergamo, ma non siamo neanche a un terzo di campionato. Ora c'è la Champions e poi ancora campionato. Ci crediamo, sapendo che troveremo un avversario che a San Siro ci ha messo in difficoltà"