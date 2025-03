AFP via Getty Images

Simone, allenatore dell', ha parlato a Prime Video dopo il match d'andata degli ottavi di finale divinto dai suoi contro il. Queste le sue parole."Sono stati bravi perchéin uno stadio nel quale sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire., ci sono sempre le insidie del ritorno, ma sono molto soddisfatto della prestazione".promossi? Assolutamente sì, non ho mai avuto dubbi su di loro. Un allenatore è in questo posto per prendere scelte in ogni allenamento. Hanno fatto una grande gara, così come Calha e Micki avevano fatto una grande partita a Napoli.

"C'è da considerare l'avversario che è di qualità e giocava con quattro attaccanti, sapevamo la posizione di Paixao. All'inizio non avevamo preso le giuste distanza per palleggiare, poi i""Insieme al mio staff mi sono tolto delle bellema quiquindi bisogna continuare così. C'è grande, stasera avevamo quattro esterni di sinistra inutilizzabili., alternandosi con Acerbi. Parliamo di un giocatore fortissimo a livello mondiale, che si è adattato al ruolo senza problemi".

A Sky Sport, ha poi aggiunto:"Sapevamo di dover fare una grande partita, sapevamo di trovare una squadra di gamba con attaccanti molto veloci. Bravi a difenderci nel momento necessario, nel secondo tempo tecnicamente siamo cresciuti.Prima avremo un'altra gara, quindi dobbiamo andare avanti sapendo qual è il nostro percorso in tutte le competizioni. Poi giusto essere giudicato nel percorso di due giorni in due giorni".Al 70% ai quarti? No,Siamo venuti qua, abbiamo due gol di vantaggio ma dovremo essere bravi nel ritorno., ha sempre detto la sua in Champions e dovremo prestare attenzione".

"Chiaramente sappiamo l'importanza che hanno gli attaccanti, in tutte le squadre e nel nostro sistema., però stasera ha fatto un'ottima gara. Oltre a loro però abbiamoche stanno convivendo con dei piccoli problemini, in campionato avremo. Comunque quando stanno bene loro sta bene l'Inter"."Sì, è stata, anche se qui a Rotterdam avevano giocato con un altro sistema. Paixao aveva giocato esterno, oggi ha giocato sottopunta con quattro attaccanti e cambiare stamattina. In video non potevamo lavorare, grande disponibilità dei ragazzi ma