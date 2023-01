Alla vigilia della sfida di campionato contro la Cremonese, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Inter tv.



Avete subito la possibilità di potervi rifare dopo la partita contro l'Empoli.

“Fortunatamente si torna subito in campo e sono convinto che lamia squadra abbia tantissima voglia di rivalsa dopo l’ultima partita”.



Nessuno ha segnato quanto l’Inter, segno che nonostante le difficoltà, l’approccio è sempre quello giusto.

“È una chiara caratteristica della nostra squadra, importante, perché l’approccio è fondamentale e questa caratteristica deve sempre esserci nella mia squadra”.



Tutte le squadre hanno avuto un rendimento simile, Cosa servirà nella seconda parte di stagione?

“Più regolarità da parte di tutte, a parte il Napoli che sta giocando un campionato a parte. Ci sono 5 squadre in pochi punti e tutte dovranno cercare di essere più continue”.



Come si affronta cremonese?

“Nel corso del campionato hanno fatto buoni match, vedi partite contro Milan e Napoli. Ho avuto Ballardini come allenatore e prepara bene le sue squadre. Sono in un ottimo momento e anche a Bologna hanno svolto una buona gara”.



Il calendario prevede altri due impegni importanti, quanto sarà importante gestire la rosa?

“Sappiamo che il calendario è fitto di partite e noi dovremo affrontarle una alla volta. Il focus adesso è la partita di Verona, con la speranza di poter recuperare tutti i calciatori che abbiamo fuori. Stiamo provando a recuperare tutti per averli a disposizione per la singola partita”.