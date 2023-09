L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport traccia un parallelo tra la gestione di Pioli al Milan e quella di Inzaghi all'Inter. Secondo la "Rosea”, quello del tecnico nerazzurro è un approccio meno elastico, più conservativo.



“Conservativo tatticamente, Inzaghi lo è anche nella gestione delle formazioni. Mercoledì l’ultima dimostrazione. Con due partite in quattro giorni e il delicatissimo turno di Champions martedì, sembrava inevitabile una quota di turnover, magari Mkhitaryan e Bastoni per poi far rifiatare a Salerno le punte che dovranno attaccare il Benfica. Invece ha giocato la squadra titolare, implosa per stanchezza e anima molle. Irriconoscibili Lautaro e Mkhitaryan. I primi cambi sono arrivati solo dopo i due gol del Sassuolo. Conservative e codificate anche le sostituzioni: ruolo per ruolo, quasi sempre esce il giocatore ammonito”.