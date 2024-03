Inter, Inzaghi: 'Andare a +15? Servirà attenzione. E su Sanchez...'

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio della gara contro il Genoa, per presentare la sfida col Grifone e le relative scelte tecniche.



Sentite che la possibilità di andare a +15 è speciale?

“Sappiamo che la partita è molto importante. Veniamo dall’ottima sfida con l’Atalanta, stasera servirà una gara molto attenta contro una squadra in salute che nelle ultime 11 partite ha perso solo con gli orobici, servirà molta attenzione”.



Cosa si aspetta da Sanchez? E quanti minuti ha Thuram?

“Thuram ha fatto due allenamenti, Acerbi solo ieri ma hanno fatto buoni allenamenti. Sanchez ci sta dando tante soddisfazioni, mi aspetto un’ottima prova come da tutti i suoi compagni”.