Il tecnico dell'Simoneha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Roma:"Thuram deve continuare a lavorare così, la differenza la fa il quotidiano. Ha fatto una partita ottima, cura sempre molto i dettagli. Oggi siamo stati pazienti, a volte quando non riesci a fare gol possono sorgere dei problemi""Penso che qui sia quasi sempre simile, nel senso sempre eccezionale. Stasera si sentiva ancora di più, ma che sia Roma, Milan, Napoli o Sassuolo è sempre magico. Penso che la squadra si sia isolata bene, abbiamo preparato la fase di possesso e non possesso, El Shaarawy, Belotti, Azmoun. Sono contento, siamo stati lucidi e abbiamo tenuto il campo. Avremmo meritato di segnare prima"."La mia speranza è che l'emotività sia superata, l'obiettivo è quello di vincere più partite possibile. Abbiamo il desiderio di migliorarci ogni giorno, quando si gioca tantissimo non è facile"."L'avevamo preparate in tutti e due i modi, volevamo uscire più dalla parte di Cristante e poi abbiamo messo Darmian, tutto come abbiamo preparato con lo staff. Pavard è stato bravo, ma le ripartenze della Roma mi spaventavano, specie se fossimo riusciti a trovare il gol come poi è stato".- "Tutti quanti conoscevamo le qualità di Thuram. Dopo la prima settimana avevamo capito che continuando così avremmo visto buone cose. Ha la fortuna di conoscere benissimo la lingua e si è inserito alla grande"."Non ci siamo visti. Tutti sanno cosa ho fatto e cosa avrei fatto per riaverlo qua, poi nella vita si prendono delle decisioni, lui ha preso le sue. L'anno scorso abbiamo fatto un grandissimo percorso, lo avrei salutato volentieri. La finale di Champions? Faccio le mie scelte per il bene dell'Inter".- "Bravissimo, entrare a 20' dalla fine in un Inter-Roma sullo 0-0 è difficilissimo. E' qua da un anno e mezzo, sa che è difficile e si sta ritagliando minuti per come entra e per come gioca".: "Sappiamo cosa rappresenta il campionato ma abbiamo responsabilità nelle coppe e in Champions: promettiamo il massimo impegno, il tempo dirà quello che saremo".