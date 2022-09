Il giudizio al mercato dell'Inter fino a qui lo ha dato lo stesso allenatore nerazzurro,decisioni che dimostrano come molti dei nuovi giocatori arrivati a Milano quest'estate o lo scorso gennaio sono - almeno fino a prova contraria - molto dietro nelle gerarchie.e in parte (anche se con notevoli differenze), ara Serie A e Champions League. Un minutaggio che potrebbe salire però già dalla prossima sfida, quando l'Inter affronterà la Roma priva di Marcelo Brozovic., nonostante le ultime prestazioni di Dumfries evidenziano un calo rispetto alle primissime gare di stagione.Se la grande stagione di Perisic poteva giustificare uno scarso minutaggio l'anno scorso, con l'addio del croato ci si aspettava che Robin prendesse di prepotenza la fascia sinistra ma così non è stato. Soprattutto in campionato, dovefino a essere rimasto in panchina per tutto il match contro l'Udinese.Mkhitaryan e Onana potremmo metterli nella categoria di chi ancora non si è conquistato un posto negli 11 ma che soprattutto nelle ultime uscite ha dato il proprio contributo.L'armeno al momento è il primo cambio a centrocampo e la sensazione è che Inzaghi lo inserirà sempre di più nei meccanismi della squadra. Particolare invece la situazione dUn'alternanza con Handanovic che è iniziata e probabilmente continuerà per tutta la stagione.Arrivato l'ultimo giorno di mercato, per forza di cose ha dovuto tornare in condizione fisica ma nelle ultime due gare ha giocato quasi per intero. Prestazioni tra l'altro convincenti - a differenza del suo alter ego, ovvero De Vrij - che portano a pensare che da dopo la sosta,senza considerare ovviamente Romelu Lukaku, che avrà voglia di riprendersi sulle spalle la squadra dopo lo stop delle ultime settimane.