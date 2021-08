Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, parla a Dazn al termine della partita vinta dall'Inter 3-1 contro il Verona: "Hakimi non l'ho visto allenarsi, sappiamo che giocatore è. Lukaku l'ho allenato una settimana ed è un giocatore devastante nel pieno della maturità. La società è stata bravissima, nel giro di pochi giorni mi ha messo a disposizione Dzeko, Dumfries e Correa. La società è stata chiara e mi ha detto che bisognava prima di tutto mettere in sicurezza l'Inter. Ho trovato grande disponibilità e ho capito come mai lo scorso anno hanno raggiunto grande traguardi".