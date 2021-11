A margine della partita vinta contro il Venezia, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha risposto alle domande di Dazn.“Penso di sì perché era la terza partita in sei giorni ed è una cosa inusuale, di solito la terza la fai nel settimo giorno. Abbiamo giocato con grande personalità, volevamo metterla subito nella giusta direzione. L’unica pecca è non aver fatto subito il secondo gol, ma ci sono anche gli avversari. Abbiamo vinto una partita meritata e chiudiamo un’ottima settimana”.“È un giocatore unico nel suo ruolo, è importantissimo. Ci dà equilibrio e ci fa giocare. Poi dovrà rifiatare anche lui, ma adesso sta bene. Avevamo recuperato bene dalla partita contro lo Shakhtar. I ragazzi sono stai bravi, non hanno forzato perché sapevamo il Venezia ci avrebbe aspettato un pochino. I ragazzi sono stati bravi e maturi, senza mai rinunciare al palleggio. Siamo venuto qui da Inter, come piace a me”.“Ha sentito qualcosina, speriamo non sia niente di grave perché è un calciatore importante. Abbiamo Dumfries, un ragazzo che vuole imparare e che ha grandi risorse fisiche. Stasera è entrato nel migliore dei modi e all’occorrenza ho sempre D’Ambrosio, che da dieci anni è una garanzia per l’Inter”.“È un calciatore di qualità e qualità, che sta facendo benissimo. Lui stava facendo bene anche prima del rigore, forse avevate sottovalutato qualche sua prestazione. Sta dimostrando carattere e personalità. A fine primo tempo si faceva massaggiare un flessore e siccome era alla terza partita, l’ho sostituito”.“Più che a loro, è un messaggio a noi stessi. Serviva continuità per non sprecare le due partite precedenti. Adesso dobbiamo recuperare le energie per la partita di mercoledì”.