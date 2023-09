L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro la Salernitana. L'occasione, per i nerazzurri, di tornare a provare a vincere dopo il ko interno col Sassuolo: "Brucia aver perso, ci dispiace. Sappiamo che oggi non sarà semplice, contro un avversario che nelle ultime partite non ha trovato risultati, però è una squadra allenata molto bene".



L'anno scorso meritavate di vincere, poi arrivò un risultato a sorpresa. Che rischi ci sono?

"Tantissimi. La lezione dello scorso anno ci deve servire, è stata una partita che avevamo condotto bene e non siamo riusciti a chiudere, per poi subire il gol del pareggio. La Salernitana non molla, dovremo stare concentratissimi".



Cinque rotazioni. Cosa si aspetta da Sanchez, dalla sua esperienza?

"È un giocatore che conosciamo, che ha tantissima qualità, che si è allenato molto bene in questo mese. È arrivato in ritardo e lo sapevamo, ma non aspetto risposte solo da lui: anche da tutti gli altri che partiranno titolari e da chi entrerà in corso d'opera".