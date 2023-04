, tecnico dell', ha parlato a Dazn dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina:"C'è delusione, dobbiamo tutti lavorare di più, io per primo, ma tutti hanno dato il massimo. Dobbiamo essere più cattivi, abbiamo avuto tantissime palle gol che dovevamo sfruttare. Conoscevamo la difficoltà della partita, ora guardiamo alla classifica in un modo diverso"."Avevamo cambiato modulo, con l'avanzare della partita gli spazi sono diminuiti, non so se avremmo segnato se avessimo giocato di più"."L'anno scorso è stato il migliore, in questo campionato siamo ancora secondi ma nel 2023 è un dato di fatto che segniamo meno gol. Dobbiamo cercare di recuperare più giocatori possibile, Bastoni, Gosens e Correa li avevamo appena recuperati. Ero molto più arrabbiato dopo la Juve, anche se questa sconfitta non ci voleva"."Se avesse fatto due gol la sua prestazione sarebbe stata giudicata in modo diverso. Oggi si è mosso tanto e ha avuto tante occasioni, ma lui come Mkhitaryan, Barella e gli altri. Bisogna essere lucidi, anche se fa male. C'è qualcosa che non va, si deve lavorare meglio"."L'umore non è dei migliori, i giocatori cercano di analizzare le partite e la prestazione di oggi è stata differente rispetto a quella contro la Juventus. Ci sarà come c'è sempre il confronto con la società"."Lo sanno tutti, il risultato fa male ma ci sono degli impegni importantissimi all'orizzonte. Non dobbiamo pensarci, tra 72 ore siamo di nuovo in campo e dobbiamo fare del nostro meglio per portare a casa il risultato"