Inter, Inzaghi: 'Calhanoglu non è disponibile, vedremo per mercoledì. E su Audero...'

A pochi minuti dal calcio d’inizio della gara contro il Lecce, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi presenta per DAZN le scelte di formazione per la sfida agli uomini di Roberto D’Aversa: “Indipendentemente dagli altri risultati non possiamo sottovalutare questa sfida insidiosa. Il Lecce sta facendo un ottimo campionato e in casa ha fatto gran parte dei suoi punti perdendo solo 3 partite, servirà il massimo della concentrazione”.



SANCHEZ -“Con così tante partite, bisogna essere bravi a gestire le forze. Ma non bisognerà gestire l’impegno e le forze in queste gare difficili”.



CALHANOGLU - “Oggi non è disponibile, vedremo per mercoledì, domani mattina capiremo come sarà la situazione”.



AUDERO - “Il clima non è dei più favorevoli. Ma ha fatto 200 partite in Serie A, si è inserito nel migliore dei modi. Pensavo di farlo debuttare da tempo, sono tranquillo”.