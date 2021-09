L'Inter che affronterà domani il Bologna potrebbe presentarsi con una novità in attacco. È quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come Simone Inzaghi sia tentato di affidarsi a una nuova coppia di attaccanti.



“Finalmente l’ora della Co-La, bevanda frizzante, energizzante: questa Inter, un po’ spossata dopo il primo acciacco di stagione, ne ha bisogno. Niente di grave, ma un sorso può comunque rivitalizzare la compagnia e aiutarla a rimettersi in cammino: nelle ultime due partite dopo la sosta per le nazionali, lo sprint iniziale nerazzurro si è un po’ fermato. Simone Inzaghi ha portato a casa appena un pari in due partite beffarde, entrambe cominciate con la coppia di titolari, Dzeko-Lautaro. Così, visto che dopo si intravede una salita ripida tra delicate partite in patria e in Europa, cresce la tentazione di un cambio offensivo contro il Bologna. Per domani Simone valuta se modificare una pedina davanti e affidarsi per la prima volta al duo argentino tanto atteso: Correa-Lautaro, un brindisi di Co-La per ridestarsi”.