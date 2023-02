La condizione fisica di Romelu Lukaku cresce ogni giorno di più e questo potrebbe spingere Simone Inzaghi a schierarlo titolare lunedì sera per la sfida di campionato contro la Sampdoria. Il calciatore belga, entrato a partita in corso nel derby, ha lanciato ottimi segnali e ad oggi sembra in vantaggio su Edin Dzeko nel ballottaggio che il tecnico nerazzurro scioglierà domenica.