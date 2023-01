Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato della sfida contro il Parma, definendosi soddisfatto per la prestazione e per il passaggio del turno.“È stata una partita difficile, stavamo giocando discretamente anche se avremmo potuto muovere meglio palla, poi abbiamo preso gol all’unico tiro. Sono soddisfatto, anche se mi sarei evitato volentieri 120 minuti. Ma anche l’anno scorso l’ottavo era stato faticoso con l’Empoli”“È tutto l’anno che facciamo i conti con qualche problemino. Adesso siamo concentrati per sabato perché giocheremo contro avversari in salute. C’è fiducia per gli indisponibili, ma mancano ancora 3 giorni fino a sabato e monitoreremo le loro condizioni sapendo che ci sono incontri ravvicinati e che abbiamo bisogno di tutti”.“Sono entrati benissimo, quelli che avevano giocato meno hanno dato ottime risposte. Dobbiamo continuare così perché il percorso in Champions è stato eccezionale. In campionato abbiamo perso qualche punto ma è ancora lunga”.“Romelu è un calciatore per noi importantissimo, lo abbiamo voluto con tutte le forze ma purtroppo ha avuto problemi nel gestire un infortunio per lui totalmente nuovo. Sabato era limitato dall’infiammazione che ha. Rimarrà a riposo anche domani e cercheremo di portarlo al meglio nel corso dei giorni. Con lui avremmo avuto i punti in più che adesso ci mancano, per fortuna non ne abbiamo risentito in Champions perché abbiamo altri calciatori importanti”.“L’ampiezza è importantissima in tutte le partite. Cercheremo di trovarla e cercheremo di trovare forze ed energie. LE rotazioni sono limitate perché ho calciatori fuori, ci siamo dovuti adattare ma sono soddisfatto della prestazione”.