Alla vigilia della sfida di Champions contro lo Sheriff, il tecnico dell', ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa."Abbiamo fatto due partite contro Empoli e Udinese, entrambe molto buone: due match insidiosi trasformati in gare semplici. Sono state prestazioni solide nelle quali abbiamo concesso poco. Vedere che arrivano gli stessi risultati nonostante i cambi di formazione, è sempre il massimo per un allenatore. Contro lo Sheriff ora ci attende una partita importante e decisiva, dobbiamo farci valere anche in Europa"."Per quanto riguarda la partita dell'andata era decisiva tanto quanto quella che ci aspetta. A San Siro abbiamo giocato un ottimo calcio e abbiamo anche visto le insidie che ci attendono, questa squadra ha battuto Real e Shakhtar non per caso. Servirà grande concentrazione ed equilibrio, loro sono molto pericolosi in ripartenza”."È una partita decisiva, sapevamo fin dall'inizio che avremmo dovuto fare bottino pieno contro lo Sheriff. Adesso stiamo pensando solo alla partita di Champions, domenica avremo una partita importante per i tifosi e per la società, ma il nostro pensiero oggi è rivolto solo alla Coppa”."Siamo il miglior attacco della Serie A, ci piace costruire, avere tante occasioni da gol. Contro l'Udinese abbiamo fatto tanti tiri in porta. La strada è questa: costruire tanto senza perdere equilibrio"."Sarà una partita importantissima, perché lo Sheriff è primo con 6 punti insieme al Real Madrid. Per noi è decisiva, dovremo affrontarla nel migliore dei modi. Il fattore campo conta: terreno di gioco e stadio sono belli, dobbiamo fare una partita da Inter per portare a casa un risultato positivo. La squadra in queste ultime sfide ha dato continuità, con partite importanti.