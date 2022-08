La conferma di Dimarco a sinistra e Gagliardini tra i titolari a contenere Milinkovic Savic. Queste le scelte di Simone Inzaghi per la sua Inter, che a breve scenderà in campo per la sfida contro la Lazio.



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Lukaku, Lautaro.