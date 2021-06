Lucien Agoumé potrebbe giocare con la maglia dell'Inter già a partire dalla prossima stagione. Il centrocampista francese, rientrato dal prestito allo Spezia, inizierà il ritiro con i nerazzurri. Inzaghi vuole testarlo per capire quanto spazio riuscirà a garantirgli e solo dopo si capirà se il classe 2002 rimarrà in Pinetina o se invece partirà, ma questa volta per lidi esteri.