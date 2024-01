Inter, Inzaghi: 'Dimarco sta meglio, per Buchanan servirà tempo. Le tre punte un'opzione per il futuro'

Redazione CM

Anche per Monza-Inter, calcio d'inizio alle 20.45 di sabato 13 gennaio, l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi non si presenterà in conferenza stampa, ma ha comunque presentato la gara ai microfoni di InterTv. Ecco le sue parole.



GIRONE DI RITORNO - "Chiaramente sappiamo che abbiamo avuto un ottimo percorso fino a qui. La squadra è ambiziosa e sappiamo che non sarà semplice, ma vogliamo confermarci con un girone di ritorno altrettanto ottimo".



IL MONZA - "Sarà una partita difficile contro un avversario di valore, che ha un ottimo tecnico e dei giocatori che sono stati importanti qua all'Inter e che rivedremo con piacere: parlo di D'Ambrosio, Gagliardini e Valentin Carboni. Dovremo fare una partita molto importante perché sappiamo che il Monza è assolutamente un avversario di qualità".



CAMBI TATTICI - "Con il Verona ho cambiato nell'ultimo quarto d'ora, con tre attaccanti in campo. L'ho utilizzata come opzione in quel momento, ma un domani potrà anche essere una soluzione".



DIFESA - "Assolutamente sì, la squadra lavora bene e lavora di gruppo, tutti insieme. Soprattutto abbiamo cambiato diversi assetti difensivi perché abbiamo avuto qualche infortunio, ma i principi non sono cambiati, al di là degli uomini: abbiamo difeso bene in questo girone d'andata".



DIMARCO E BUCHANAN - "Sì ci saranno. Manca ancora l'allenamento di oggi, ma Federico sta molto meglio. Ha recuperato e ha dato il suo apporto già nel finale contro il Verona. TJ è arrivato nel migliore dei modi, è un giocatore giovane con ottime qualità, ma ha già una discreta esperienza alle spalle. Ci vorrà un po' di tempo per il suo inserimento, ma questa settimana ha svolto tre allenamenti molto importanti".