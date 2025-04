Inter, rabbia Inzaghi: “Si è parlato troppo dopo Parma. In alto nonostante il ridimensionamento del budget”

Alla vigilia della partita dicontro il, l’allenatore, Simone, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla conferenza stampa dall’Allianz Stadium.“Sappiamo qual è stato il nostro percorso e non siamo felici del risultato dell’ultima partita. Purtroppo siamo stati rimontati nel secondo tempo e domani ci sarà questa grande sfida contro il Bayern, che insieme al Real è la favorita alla vittoria finale. I ragazzi sanno quanto abbiamo speso per essere qui e domani daremo il massimo. Abbiamo tante assenze come tante altre squadre in questo momento della stagione. Dovremo essere squadra, questo è uno stadio molto difficile”.

“Bisogna tenerli concentrati, sono uomini come me e ascoltano e sentono”.“Dopo il pareggio di Parma si è detto di tutto, i primi 4 cambi di Parma erano stati forzati ma non l’ho detto per vedere cosa avrebbero scritto. Erano tutti dovuti a infortunio e non scritti prima, non ho voluto dirlo né a Farris né alla società per vedere cosa avrebbero scritto. Ma i ragazzi sono intelligenti e siamo cosa ascoltare. Bastoni più si che no, Dimarco più no che si. Calha ha una fasciatura e ha dolore, dovrebbe farcela. Domenica ho potuto fare solo l’ultimo cambio all’81’, quello tra Arnautovic e Asllani. Sappiamo che avremmo dovuto vincere, quel pareggio fa male anche a noi”.

“Bologna - Napoli sarà una bella partita ma non avremo il tempo di concentrarci su cose dove non si può incidere. Abbiamo voluto con tutte le nostre forze questo percorso e cerchiamo di concentrarci su questo”.“Senz’altro rispetto a due anni e mezzo fa siamo cresciuti notevolmente. Il gap è chiaro perché Real e Bayern hanno budget differenti, ma queste cose non si guardano e nella regular season abbiamo fatto meglio di queste squadre. Il Bayern pratica un ottimo calcio di pressing e hanno un bravo allenatore che sta facendo ottime cose”.

“Li ho sempre trovati intensi, dal 2020 con la Lazio al 2023 con l’Inter. Hanno ottimi giocatori e come l’Inter hanno assenze importanti. Sarà una partita da fare con corsa e determinazione insieme, tutti dovranno partecipare e in alcuni momenti bisogna soffrire tutti insieme”.

“Da quattro anni a questa parte non si è mai pensato a nulla. Si è sempre pensato a rimanere dentro, abbiamo vinto sei titoli che potevano essere otto. Sono orgoglioso di quanto fatto, i ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario. Domani avrò 16 giocatori di movimento, ma si parla soltanto delle assenze del Bayern Monaco. Ho ragazzi comunque molto intelligenti, domani affronteremo un grandissimo scoglio, ma con grande fiducia. Dovremo essere ben organizzati”.

“Per noi non è stato assolutamente facile restare così competitivi come abbiamo fatto. Abbiamo avuto un ridimensionamento del budget ma grazie all’aiuto di questi grandissimi calciatori, della dirigenza e della proprietà siamo riusciti ad essere competitivi nonostante tutto. È un grandissimo orgoglio per me e per tutta la società”.