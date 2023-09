Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato a Sky dopo la vittoria di Empoli:



"Arnautovic la nota stonata della giornata, ha sentito tirare il muscolo: è importante per noi, lo perderemo per un po' di tempo. Dispiace perché si era inserito bene nel gruppo. Queste cose capitano, ci dispiace. Non mi interessa altro che la squadra, il gruppo. In due giorni e mezzo abbiamo preparato un'ottima gara, la dovevamo chiudere prima perché abbiamo sofferto un poco. Abbiamo fatto un buon inizio, dobbiamo guardare sempre avanti perché adesso ci aspetta un bel tour de force. Non ho nulla da rimproverare, l'Empoli ci ha approcciati bene. Dovevamo essere più bravi a fare il secondo gol perché quando sei sull'1-0 puoi prendere gol da un semplice calcio da fermo"



FRATTESI E BARELLA - "Possono giocare assieme senza problemi, Frattesi ha smaltito un affaticamento e mi è piaciuto, Mkhitaryan ci stava dando una grande mano.



CLAHONOGLU E LAUTARO - "Sono importanti, abbiamo tantissime partite e tanti giocatori da utilizzare, non deve essere un problema ma una grandissima soluzione".