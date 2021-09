Intervistato da Dazn a margine della sfida contro il Bologna il tecnicl dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato della partita e della coppia d'attacco che partirà titolare.



Giocheranno insieme Lautaro e Correa, cambia qualcosa per il “Toro”?

“Penso che non sia un problema, sono tutti calciatori forti all’Inter e tutti importantissimi, non importa con chi giochino”.



Come sta Dumfries?

“Ha dimostrato di essersi integrato nel migliore dei modi, viene da un altro calcio e ha qualche problema con la lingua, ma è un ragazzo molto disponibile che si impegna nel migliore dei modi”.