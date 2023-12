Intervistato dai microfoni di Sky Sport,, tecnico ha parlato così dopo la vittoria contro il: "Venivamo da un risultato che non ci ha reso felici perché in Coppa Italia avremmo meritato la qualificazione dopo un'ottima gara. Eravamo molto delusi, ma siamo scesi in campo con il giusto atteggiamento: abbiamo avuto due giorni per preparare una partita non facile, non vedevamo l'ora di andare avanti con un gol. Nel secondo tempo il Lecce ha fatto bene nei primi 20 minuti, mentre dopo i due gol abbiamo controllato la gara".- "I ragazzi sono stati attenti. Avevo chiesto loro di non essere frettolosi: abbiamo affrontato un avversario importante e molto ben preparato, dovevamo stare attenti e abbiamo fatto un'ottima partita, meritando la vittoria".- "Ero contento della squadra e, contemporaneamente, stasera avevo scelte forzate. Sanchez lo abbiamo recuperato ieri, De Vrij stamani: Pavard è venuto in panchina e aveva giocato mezz'ora contro il Bologna in Coppa Italia. Avevo le mezzali e il regista che potevano entrare subito: mancavano Dimarco, Cuadrado, Lautaro Martinez e Dumfries. Avevamo le risorse contate, ma i ragazzi stanno superando i problemi, sono molto contento di questo".- "Con la società stiamo già parlando. Siamo già al lavoro. Pavard è rientrato da poco da un lussazione della rotula, in questo momento stiamo facendo bene. L'assenza di Cuadrado è pesante".- "Stasera è come se avesse fatto doppietta. E' stato bravissimo tutto il tempo, ha lavorato in entrambe le fasi: l'unico dispiacere è che non abbia trovato il gol. Deve continuare a lavorare come sta facendo".- "Due giorni di riposo di fila : i giocatori non li avevano da luglio".