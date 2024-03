Inter, Inzaghi: 'Abbiamo fatto otto partite senza sconfitte, non siamo abituati a perdere'

Redazione CM

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter ad Amazon Prime Video, ha analizzato così la sconfitta contro l’Atletico Madrid che ha sancito l’eliminazione dalla Champions League: “C'è delusione per tutta la famiglia Inter, per la società e i tifosi. I miei ragazzi devono essere orgogliosi. Abbiamo fatto otto partire e non abbiamo perso, questa sera nei momenti chiave potevamo fare meglio. Poi ai supplementari abbiamo avuto in mano la partita, abbiamo sbagliato tanto. In queste partite fanno la differenza. Domani parlerò ai miei giocatori, c'è delusione, ma devono essere orgogliosi. All'andata potevamo fare qualcosa di più. Oggi dopo il gol di Dimarco potevamo fare meglio. Li abbiamo rimessi in partita, c’è delusione, ma sono fiero di questa squadra”.



NESSUNA ABITUDINE A PERDERE - “É normale che la squadra non è abituata a perdere. È una sconfitta che brucia perché avevamo la qualificazione in mano. C’è dispiacere, ma sono orgoglioso di allenare questo gruppo. Ora ci mancano 10 partite in campionato da fare nel migliore dei modi per centrare un grande traguardo. Abbiamo un buon vantaggio ma nel calcio devi focalizzarti partita dopo partita, la nostra testa è già a domenica. Ridimensionati? Assolutamente no. Non dimentichiamo che di fronte avevamo una squadra che nei turni a eliminazione diretta al Wanda non ha mai perso e qui nelle ultime ha perso solo col Bilbao. Vanno fatti loro i complimenti, non hanno mai mollato".