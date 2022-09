Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, parla ai microfoni di Sky prima del match con l'Udinese: "Troviamo una squadra fisica, ma anche tecnica. È in un ottimo momento, dovremo fare una gara importante".



Sul turnover: "Noi allenatori siamo sempre giudicati in base ai risultati. È normale che dobbiamo fare scelte continue, sappiamo che abbiamo bisogno di tutti i giocatori: oggi rispetto a martedì ne ho cambiati tre, lì ne avevo cambiati cinque. Di volta in volta sceglierà l'undici migliore per iniziare, fermo restando che chi subentra è più importante di chi gioca dall'inizio. Rispetto alla partita in Repubblica Ceca, dove avevamo avuto 48 ore, abbiamo avuto cinque giorni. I ragazzi hanno recuperato bene, non ci sono Lukaku e Calhanoglu che speriamo al più presto tornino a disposizione".