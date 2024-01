Inter, Inzaghi: 'Ecco perché fuori Acerbi e Dimarco'

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato a Dazn prima della gara contro la Fiorentina:



"Serenità dopo il pareggio della Juve? Dobbiamo guardare a noi stessi, non pensare a classifiche fittizie e recuperi. Dobbiamo pensare partita per partita, stasera è molto difficile contro un'ottima squadra forte, lo ha dimostrato il loro cammino in Coppa Italia e Conference".



ASLLANI - "Sta facendo un ottimo percorso qui all'Inter, ha davanti a sé un grandissimo giocatore ma quando è stato chiamato in causa ha fatto la sua parte e lo farà anche stasera"



CARLOS AUGUSTO - "Carlos sta facendo molto bene, ho fatto qualche variazione, abbiamo avuto partite intense in Arabia, qualcosa ho cambiato, era giusto farlo. Sia Acerbi che Dimarco stanno bene, devo cercare di utilizzare tutti i giocatori che in allenamento mi danno ottime risposte"