Inter, Inzaghi: "Elogi ai miei giocatori visto che ne sento pochi in giro. Col Bayern sarà complicata"

L'allenatoreSimone, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro ile dopo aver staccato il pass per iQueste le sue parole."Tantissimo. Ci tenevamo tanto, i ragazzi sono stati bravissimi.Ci basta quello che fanno i nostri tifosi durante le partite. Per le difficoltà di quest'anno, si meritano grandi complimenti"."Giorno libero? Era, da mercoledì abbiamo fatto 3 partite in 6 giorni. Ci poteva stare".

, il Bayern l'ho incontrato con l'Inter e con la Lazio. ce la giocheremo, come abbiamo fatto fin qua. Speriamo di avere a disposizione tutti, mi dispiace per l'ammonizione di. Sono entrati due della Primavera, anche loro ci daranno una mano perché al momento siamo corti"."C'è del lavoro sotto, fatto molto bene.. Hanno qualità tecniche importanti, ce n'era un altro in panchina e poi ho optato per Acerbi".

"So cosa vuol dire allenare l'Inter, stasera è stata la miaTante gioie e qualche delusione, ogni competizione va onorata per il bene della squadra.aggiornandosi. Il primo anno ci siamo giocati lo Scudetto, abbiamo vinto la Coppa Italia e la Supercoppa e in Champions abbiamo incontrato Real e Liverpool che si sono incontrate in finale.

In conferenza stampa ha poi aggiunto:"Sono molto, entrare nei quarti di finale èA noi basta l'affetto dei nostri tifosi, ma ne vorrei sentire ancora di più: questa squadra sta facendo. Nulla è scontato nel calcio, dall'altra parte c'è sempre un avversario che cerca di fare come l'Inter. Abbiamo avuto tante difficoltà in questi ultimi tempi, sappiamo che ci saranno gli ultimi mesi importantissimi,, ma giocheremo con grandissimo entusiasmo. Ora ci manca l'ultima gara di questo percorso prima della sosta".

Neanche? No., ha fatto una grande gara, mentreavrebbe dovuto giocare titolare e aveva unieri: sembrava stesse meglio ma non se l'è sentita e anche i dottori hanno preferito tenerlo a riposo, speriamo di averlo a Bergamo".