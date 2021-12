A margine della sfida contro lo Spezia, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha risposto alle domande di Dazn.



“Ho la fortuna di avere una rosa a disposizione di professionisti che si allenano nel migliore dei modi. Siamo in emergenza nel reparto difensivo e giocherà chi si allena bene. Bastoni? Non sarà disponibile. Ha avuto una gastroenterite stanotte e non ce l'ha reso disponibile come de Vrij, Ranocchia, Darmian e Kolarov. Siamo in emergenza in quel reparto ma non c'è nessun problema”.