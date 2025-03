Inter: Inzaghi esalta il suo attacco, ma è in difesa che si vince lo Scudetto. Numeri simili al 2021/22 e lì vinse Pioli

si avvicina con grande convinzione e forte del primo posto in classifica alla super sfida Scudetto controReduce anche dal passaggio del turno in Champions League contro il Feyenoord (ai quarti ci sarà il Bayern Monaco ndr.), oggi la concentrazione massima della squadra nerazzurra non potrà che ricadere sulla corsa per il titolo in campionato in cui, la corsa a tre che comprende anche il Napoli passerà proprio da questo scontro diretto. Che il rendimento dei nerazzurri non sia lo stesso della passata stagione è evidente, ma

Nel preparare e presentare la gara Inzaghi ha giustamente sottolineato l'efficacia del proprio attacco, da record in campionato proprio al pari della squadra di Gasperini.rappresentano i due migliori attacchi del campionate e, ad eccezione dell'annata disastrosa in Serie A che portò allo scudetto del Napoli,Alla 28esima giornatai goal segnati furono 61 equella che ha portato alla seconda stella, i goal furono 70 (solo 47 nel 2022/23).

- Ciò che tuttavia cambia drasticamente e, purtroppo per l'Inter,che non alla stagione dello Scudetto,Oggi i nerazzurri arrivano al big match coni (4 più del Napoli, 1 in più dell'Atalanta e addirittura 2 in più della Juventus. Alla 28esima giornata della stagionei goal subiti mentreL'Inter che poi perse lo scudetto col Milan si trovava alla 28esima giornata con i rossoneri a -2. Quella che vinse la seconda stella era invece addirittura a +16 dalla seconda (sempre i rossoneri). Oggi Napoli e Atalanta sono rispettivamente a -1 e -3 con questo scontro diretto che potrebbe spostare, ma non decidere definitivamente, gli equilibri di questa lotta Scudetto.

Inzaghi difende il suo lavoro, ha puntato il dito, post impegni di Champions League, sul fatto che, rispetto a un anno fa, il livello di attenzione richiesto dalla nuova formula del torneo complichi e di molto la preparazione della squadra e dei singoli impegni. Eppure,"Noi e l'Atalanta siamo squadre molto offensive a cui piace sviluppare un calcio moderno. Segniamo tanti goal perché ci piace tanto il gioco offensivo" - l'allenatore è consapevole che è

Non è infatti la prima volta in questa annata in cui Inzaghi chiede ai suoi ragazzPerché per potersi permettere una squadra così offensiva non può trascurare l'attenzione nei dettagli, la lucidità nel leggere le situazioni e mettere in atto le giuste contromosse, la determinazione nel rimanere concentrati per 90 minuti, evitare di sbagliare approccio per non dover rincorrere la gara e soprattutto la gestione dei momenti e dei vantaggi. Tutti teoremi da mettere subito in pratica e a prescindere da chi partirà titolare. A partire da domenica, a Bergamo contro l'Atalanta, è in difesa che dovrà arrivare la svolta Scudetto.