Inter, Inzaghi espulso: "Giusto così". Marelli: "Rischia due giornate"

Getty Images

Tensione alle stelle negli ultimi minuti del posticipo della 30esima giornata di Serie A, con i padroni di casa che vincono 2-1 rischiando di subire il pareggio negli ultimi istanti di gara.Inzaghi, che era già stato ammonito nel corso del primo tempo, è stato allontanato dall'arbitro Chiffi dopo una grande occasione per il 2-2 dell'Udinese.- Inzaghi è stato espulso per essere entrato sul terreno di gioco, cosa espressamente vietata dal regolamento. Anche il primo giallo era arrivato per non aver rispettato la propria area tecnica.

- Al termine della gara, Inzaghi è intervenuto a Sky Sport e ha ammesso che l'espulsione è giusta: "Finale intenso? Rischiavamo di non vincere una partita dopo un grandissimo primo tempo, meritavamo più di 2 goal. Non abbiamo approcciato bene nel secondo tempo, dopo il goal di Solet abbiamo smesso di giocare e mi sono arrabbiato tantissimo. Espulsione giusta, mi sono arrabbiato per il fallo su Correa e a volte l'adrenalina gioca brutti scherzi".- Inzaghi ha preso due cartellini gialli o un giallo e un rosso diretto?, esperto moviolista di DAZN, al termine della partita ha commentato e spiegato che il tecnico dell'Inter sarebbe stato espulso diretto e rischierebbe due giornate di squalifica: "Il primo cartellino giallo di Inzaghi è conseguenza di un contatto non fischiato al limite dell'area di rigore tra Thuram e Ehizibue: il contatto c'è, ma non è forte. Se avesse fischiato però sarebbe stata punizione. Episodio comunque marginale perché il VAR non può intervenire.

Nella ripresa, Inzaghi viene espulso perché rammentava un fallo su Correa: il rosso è diretto. Non si sa se il tecnico prenderà una o due giornate: l'ammonizione invece si sommerà a quella che aveva già prima".