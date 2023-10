Inter-Bologna è in programma domani a San Siro e Simone Inzaghi potrebbe avere con sé per la sfida a Thiago Motta due 'vecchie' armi. Frattesi e Sensi infatti si sono allenati in gruppo alla vigilia dell'ottavo turno di Serie A, come riporta Sky Sport, e potrebbe dunque rientrare nella lista dei convocati.



PRUDENZA − Prevarrà, come ovvio in questi casi, la prudenza e di certo i due saranno oggetto di valutazioni fino alla fine. L'ex Sassuolo non era stato convocato per la sfida contro il Benfica anche se sarebbe stato possibile rischiarlo: le chance di vederlo in campo, se non dal primo a gare in corso, sono alte. Buone notizie anche per Stefano Sensi che ha aumentato l'intensità, ha preso parte regolarmente all'allenamento ma potrebbe ancora restare fuori dalla lista.