Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato a Dazn dopo il pareggio interno contro il Bologna:



"E' la seconda volta che andiamo in vantaggio in casa e non vinciamo la partita, commettiamo delle disattenzioni da evitare. Non possiamo permettercelo, anche se dopo il 2-2 abbiamo fatto un monologo. Sono passate 8 partite, 6 vittorie 1 pareggio e 1 sconfitta, è presto per tirare le somme ma questo pareggio lo accetto difficilmente".



RAMMARICO - "Non dovevamo commettere l'errore di riaprire la partita, il rigore del 2-1 ha reso coraggio al Bologna e sul 2-2 potevamo coprire meglio il campo e rivedere le nostre posizioni. Sono punti sanguinosi, dovremo parlarne".



SECONDO TEMPO - "Abbiamo creato tantissimo, un loro giocatore ha toccato fuori una palla che andava dentro nella ripresa. Dopo il pareggio abbiamo avuto una grande reazione, se loro la riaprono è solo per via di una disattenzione nostra".



THURAM OUT A INIZIO RIPRESA - "Scelta tecnica".



UMORE - "Noi siamo padroni del nostro destino, dobbiamo lavorare su noi stessi".



LAUTARO - "Ha fatto un gran gol, sul rigore c'è il suo errore ma anche quello di chi difende a zona che non copre quella linea di passaggio. Al rientro dalla sosta cercheremo di prepararci al meglio".