Inter, Inzaghi: "Richieste dall'Italia, dall'estero e dall'Arabia. Parlerò con la società, ma è folle pensarci adesso"

inaugura in Pinetina la settimana che accompagnerà la squadra in finale. Un countdown che è partito con il Media Open Day UEFA e la consueta conferenza stampa di Simone, che ha risposto alle domande dei giornalisti presenti.“Da allenatore posso dire che sono passati due anni dall’ultima conferenza prima della finale e in me c’è ancora grandissima emozione. Raggiungiamo un grande traguardo, ma tutti sappiamo che ci manca un ultimo passo per coronare un passo e scrivere la storia. Da oggi ci prepareremo al meglio. Da due giorni è passato un campionato che ci ha lasciato qualcosa, è normale che ci sia sofferenza in me e nella mia squadra. Faccio i complimenti al Napoli, abbiamo giocato punto a punto e bisogna sia saper perdere che saper vincere. Ci è mancato qualcosina in campionato ma adesso non sarebbe giusto parlarne in questa sede e quindi vi chiedo di non farmi parlare di altro. Da oggi parlerei esclusivamente di quello che ci sarà sabato a Monaco”.

“Non ho ancora sensazione perché il campionato è appena terminato. Inizia adesso la settimana e l’agurio da allenatore è quello di poter avere a disposizione tutti i calciatori. C’è fiducia sia per Pavard che per Zielinski. Ci avvicineremo nel migliore dei modi, siamo concentrati e sappiamo che avversario affronteremo”.“Sarà determinante. Questa squadra ha fatto vedere in questi anni di averlo sempre messo in campo e io sono orgoglioso di allenare un gruppo di questo tipo. Il PSG è un avversario forse come Barcellona e Bayern, ci saranno momenti in cui soffriremo e lì dovremo essere squadra vera, organizzata e matura, che ha già giocato una finale di Champions”.

“Per scrivere un pezzo importante della nostra storia, sappiamo cosa ci vuole. Per entrare veramente nella storia bisogna vincere la partita di sabato”.“Ottima squadra con grandi individualità, hanno tantissimi calciatori di qualità e un allenatore che stimo molto, che ha dato principi di gioco ben precisi. Sappiamo cosa troveremo e in questi giorni faremo di tutto per farci trovare al meglio”.

“La mia società mi conosce bene, voi magari un po’ meno. È la stessa cosa di tutti gli anni, alla Lazio come all'Inter: per fortuna ci sono richieste, dall'Italia, dall'estero e dall'Arabia. Ma in questo momento sarebbe folle pensare a quello. Io ho un grandissimo rapporto con la società e il giorno successivo alla partita ci metteremo seduti a parlare con un unico obiettivo: il bene dell’Inter. Se ci saranno tutti i presupposti andremo ancora avanti insieme. Ma ripeto, oggi non voglio parlare di una cosa che non esiste, visto cosa ci aspetta sabato”.

“Tra venerdì e sabato non sarà una notte uguale alle altre. Ci siamo già passati, la finale di Champions è la partita che tutti, allenatori e calciatori, vorrebbero giocarsi. Io da calciatore sono arrivato ai quarti. Poi critiche ed elogi fanno parte del gioco, siamo abituati e bisogna continuare a lavorare senza ascoltare troppo. Anche se a volte ascoltare fa bene, ci sono critiche di persone che parlano perché sono competenti e non perché devono per forza parlare”.

“Chiederemo poi a loro nel caso dovesse accadere”“Sono tutte grandissime squadre, ognuna con i propri principi. Così come Arsenal e City, che abbiamo incontrato. Avremo di fronte una squadra tecnica e fisica, con una rosa molto ampia. Ma anche loro dovranno guardare l’Inter, che ha meritato di essere in finale con un grande percorso. Sappiamo che mancano gli ultimi 90’, una partita secca in cui saranno determinanti gli episodi. Lì dovremo essere bravi a indirizzarli con l’aiuto di tutti i calciatori in campo”.

“Sta bene, era già disponibile a Como e quindi farà una settimana normale. Se ci fosse stato bisogno a Como lo avrei messo in campo, poi però si era messa bene e ho deciso di attendere per il suo rientro. Ma sia Lautaro che Frattesi mi avevano dato garanzie di essere al 100&”.“Con l’organizzazione e con lo spirito che abbiamo dimostrato di avere. Sai che in finale puoi trovare solo grandi avversari e a differenza dei gironi non si può tornare indietro e recuperare dal danno”.

“Non posso dire nulla ai miei ragazzi per questi 4 anni e la società è d’accordo con me. Quello che mi piace di più di loro è il senso di appartenenza verso questo club. Mi piace come stanno insieme quando vanno in campo, la gioia delle vittorie e le lacrime nelle sconfitte. Venerdì nn è stato un giorno semplice, è stato un campionato un po’ difficile da mandare giù. Oggi li ho rivisti per la prima volta perché abbiamo mangiato tutti insieme in un posto qui vicino. Li ho visti bene, abbiamo una grande partita di fronte contro un ottimo avversario. Questo gruppo mi ha sempre emozionato e penso lo faranno anche sabato”.

“Parto dalla cosa che ho detto prima, l’unione che c’è tra me e la società. Ho un contratto con l’Inter e sto benissimo qua. Il focus principale è l’Inter e tutti sappiamo quanto è importante questa squadra e questa società. Ci metteremo seduti e parleremo, ma in questo momento, lo ribadisco, c’è la partita di sabato e penso sia qualcosa che vada al di là di Marotta, Inzaghi, Ausilio e tutto il resto”.

“Ognuno ha le proprie idee, l’importante è che ci sia onestà intellettuale. Il campionato è più lungo ma anche la Champions si sta allungando. Io non sono d’accordo con lui. Gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo anche in Europa e tutto può essere sempre condizionato. Le partite di Champions, rispetto al campionato, sono nettamente più difficili”.

“Assolutamente sì, averla giocata può senz’altro aiutare e questo lo sappiamo. Dall’altra parte però ci sono giocatori che hanno fatto finali vinto Mondiali e lo stesso allenatore ha già fatto una finale di Champions. Ce la giochiamo contro un avversario di assoluto valore”.“Per il campionato c’è delusione, potevamo fare qualcosina di più nonostante tutto quello che è successo, anche se non ne parlo per evitare di sminuire il Napoli, cui faccio i complimenti. Anche il percorso di Istanbul non era stato semplice, quest’anno abbiamo tutti in mente le ultime due sfide contro Bayern e Barcellona. Ci piace ricordarlo ma è il passato, il futuro si chiama Bayern e dovremo arrivarci con la giusta concentrazione e le giuste sedute di allenamento”.