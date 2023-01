Non è cominciata nel migliore dei modi la trasferta a Riad dell’Inter, impegnata mercoledì sera contro il Milan in Supercoppa Italiana. Simone Inzaghi, altamente scaramantico, sperava di alloggiare nello stesso hotel che aveva ospitato la ‘sua’ Lazio nel 2019, ossia quella capace di battere la Juventus di Sarri nella finalissima di Supercoppa per 3-1. E invece così non è stato.



'Colpa' specialmente del Milan, che aveva la priorità di scelta tra i 5 hotel messi a disposizione dall’organizzazione vista la vittoria dello scudetto. I nerazzurri quindi, hanno dovuto ripiegare su un’altra struttura per l’infelicità di Inzaghi, a caccia della quarta Supercoppa Italiana della sua carriera dopo quella dello scorso anno con l’Inter e le due alzate al cielo durante l’avventura capitolina.