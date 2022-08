A margine della sfida contro la Lazio, il tecnico dell'Interha analizzato la partita ai microfoni di Dazn: “, poco prima avevamo avuto una bella occasione con Dumfries. Dovevamo metterci qualcosa in più affinché qualche episodio potete venire dalla nostra parte. Dopo il 2-1 abbiamo creato con Correa e il colpo di testa di Dzeko, ma dovevamo avere più cattiveria. Contro queste avversarie bisogna fare di più”.“Aveva giocato le prime due nel migliore dei modi, adesso bisogna analizzare nel migliore dei modi questa sconfitta. Io voglio qualcosa in più da tutta la squadra perché tutti devono fare di più per portare a casa tre punti da partite come questa”.“Sapevamo come avrebbero giocato. Nel primo tempo abbiamo tenuto bene il campo, maÈ stata determinante anche quell’occasione non sfruttata con Dumfries”.“Dobbiamo fare meglio, non solo la difesa ma tutta la squadra.”.“Dopo una sconfitta si guardano scelte formazioni, sappiamo che il calcio è così, poi se Dumfries fa gol prima di Luis Alberto probabilmente parleremmo di altro”.