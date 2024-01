Inter, Inzaghi: 'Gara arbitrata bene, episodi rivisti a lungo. Allegri fa battute? Nessun fastidio'

Redazione CM

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Fiorentina:



"Non posso dire niente a questi ragazzi, abbiamo vinto 17 partite su 21, dobbiamo cercare di continuare così. Ho pensato solo alla partita di stasera, si guarda sempre a quella più vicina. Venivamo da una finale che ha pesato come due sulle gambe, ora ci meritiamo due giorni di riposo".



ASLLANI - "E' stato bravissimo. Deve stare dietro Calhanoglu e prima ancora Brozovic, sono contento per l'assist, era da tanto che non faceva una partita intera. Uno come lui è la fortuna di ogni allenatore".



POLEMICHE - "Non ho visto gli episodi, Hanno impiegato tanto tempo perché erano da rivedere, indipendentemente dal fatto che il rigore ci fosse o meno è da accettare la decisione. La gara è stata arbitrata molto bene".



CONTRO LA JUVE - "Due squadre che stanno avendo un cammino impressionante, ottime squadre. Loro stanno facendo praticamente lo stesso nostro percorso, all'andata non spettacolare ma con due gol di ottima fattura. Oggi abbiamo sofferto con i nostri tifosi, sarà importante averli al nostro fianco".



BATTUTE DI ALLEGRI - "Nessun fastidio, non c'è stata maleducazione. Da martedì penso alla Juventus, va affrontata nel migliore dei modi".



ARANCIONE PER SINNER - "Tante volte la mettiamo, ma complimenti a Sinner perché ha fatto un'impresa".