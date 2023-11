Il commento di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ad Amazon Prime dopo la vittoria sul Salisburgo che ha permesso ai nerazzurri di centrare gli ottavi di finale di Champions League con due turni d'anticipo.



I CAMPIONI DA FAR ENTRARE - "Indipendentemente da chi è entrato, abbiamo fatto un'ottima partita contro una squadra dai valori fisici mai visti, giovanissima e che corre tanto. Siamo stati molto bravi e negli ultimi venti minuti abbiamo controllato".



LAUTARO - "Per noi è importantissimo. Ha sempre tantissima voglia, inizialmente è stato in panchina poi ha fatto bene. Però penso che abbiano fatto un ottimo lavoro Sanchez e Thuram".



CALHANOGLU - "Abbiamo optato per farlo venire vicino all'azione, con lui facevamo l'azione costruendo a quattro. Era giusto dilatare i loro giocatori costringendoli ad aprirsi".



OTTAVI CENTRATI - "Qualificarsi agli ottavi con questo anticipo è un grande orgoglio, era da tanto che non accadeva. Siamo molto soddisfatti ma sappiamo che mancano ancora due partite".



GRANDE SQUADRA - "Tutte le partite di Champions non sono facili. Dovrò riguardare il primo tempo, le occasioni più chiare le abbiamo avute noi ma ci sono stati momenti di sofferenza dove abbiamo difeso da squadra concedendo meno che a San Siro".



JUVE E NAPOLI - "Avevamo cinque trasferte insidiose, le prime due sono passate. Ora pensiamo alla sfida col Frosinone in casa, poi ci saranno altre tre trasferte insidiose".