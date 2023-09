Evitare la trappola Salerno pensando anche alla successiva sfida, fondamentale, di martedì sera in Champions contro il Benfica. Questo il difficile compito di Simone Inzaghi, che ieri ha ribadito alla squadra l’importanza di rialzarsi immediatamente dopo lo scivolone casalingo contro il Sassuolo. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“I prossimi quattro giorni saranno decisivi per misurare di che taglia siano i vicecampioni d’Europa: oggi all’Arechi, contro una Salernitana spalle al muro, si rischia un’altra partita-trappola, poi martedì a San Siro arriva il Benfica e la vittoria è vitale per il girone. Inzaghi ha preparato questa prima sfida pensando anche al bersaglio grosso successivo in Champions e, alla sua squadra riunita, ha ribadito che sarebbe un delitto ricadere negli errori del passato. Una serata storta è pure tollerabile in questo momento, ma non se aprisse il fianco a una serie negativa come quella della stagione scorsa. A Simone è, infatti, servito un capolavoro europeo per mascherare i dodici scivoloni domestici che hanno aiutato il Napoli ad arrivare al traguardo a braccia alzate”.