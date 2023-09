L'infortunio di Marko Arnautović ha messo l'Inter in severa emergenza, senza l'austriaco, Simone Inzaghi sarà costretto ad alternare le sole tre punte a sua disposizione (Sanchez, Lautaro, Thuram), con il cileno che in questo momento non ha neanche 45' nelle gambe. Un bel problema da risolvere per il tecnico nerazzurro, che sarà obbligato ad alzare un centrocampista nel reparto avanzato. Tre i possibili candidati: Sensi, Mkhitaryan e Klaassen. Quale dei tre sarà il prescelto?



LA TOPPA - A rispondere al quesito è stato lo stesso Simone Inzaghi al termine della partita contro il Sassuolo: “Da qualche giorno sto provando Klaassen in quel ruolo. Mkhitaryan ci serve in mezzo e Sensi non è a disposizione. In questo momento dobbiamo fare così”. L'olandese arrivato a Milano l'ultimo giorno di mercato, dunque, è la toppa individuata dal tecnico nerazzurro per far fronte all'infortunio di Arnautovic. Almeno per adesso.