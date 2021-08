Nel segno della continuità, ma con novità che possono lasciare il segno. Questo il progetto della nuova Inter che Ausilio e Marotta hanno affidato nelle mani di Simone Inzaghi. È quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“L’Inter ha scelto Inzaghi proprio nel segno della continuità tattica. Ma guai a fermarsi al modulo scritto su carta, al 3-5-2 e stop. Quella vista contro Genoa e Verona è una squadra di Inzaghi, riconoscibile in alcuni suoi concetti anche rispetto al lungo lavoro svolto con la Lazio. L’allenatore ha saputo dove e quando svoltare. Una squadra che non ha più Hakimi e Lukaku non può pensare di replicare in tutto e per tutto il tipo di gioco della scorsa stagione. Ecco perché ha spiegato ai giocatori che sarebbe servito alzare il baricentro di squadra, anche a costo di rischiare qualcosa con la linea difensiva”.