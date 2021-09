La nuova Inter di Simone Inzaghi ha un'arma che sa ben sfruttare. È quanto scrive il Corriere dello Sport, che evidenzia come i nerazzurri vadano spesso in gol con colpo di testa.“A dispetto della sua stazza, nel passato campionato Lukaku ha segnato una sola rete di testa, nel match di inizio aprile con il Sassuolo. Sotto questo aspetto il suo sostituto, Edin Dzeko, ha già pareggiato i conti visto che all'esordio in A contro il Genoa ha firmato il 4-0 con un'inzuccata su lancio di Vidal.di Skriniar contro il Genoa (calcio d'angolo di Calhanoglu),(fallo laterale di Perisic e torre di Dzeko)(traversone di Darmian). Una media niente male che magari a fine campionato non sarà così alta (57%), ma che comunque sarà importante.e avevano fruttato il primo posto nella speciale classifica a parimerito con la Juventus. L'inizio di 2021-22 è stato ancora più bruciante e gli ingredienti per andare avanti con un ritmo elevato ci sono. Alcuni esempi: Calhanoglu è bravissimo a pennellare punizioni e angoli per i compagni, ma anche Dimarco dalla bandierina ha un calcio preciso e tagliato; dalle fasce, senza Hakimi che prediligeva andare dentro per segnare, arrivano parecchi traversoni