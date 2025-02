Inter, Inzaghi ha vinto tre volte: Genoa e Lazio la gestione perfetta, arriva al Napoli come meglio non poteva

vince e convince e con il 2-0 ottenuto contro laconquista il passaggio del turno in Coppa Italia con l'approdo in semifinale dove arriverà un nuovo doppio-confronto contro il Milan. Una vittoria che però vuol dire molto di più e che, soprattutto, chiude una tre giorni fondamentale perche porterà i nerazzurri alla sfida Scudetto contro il Napoli come meglio non poteva.Non è un segreto che con il passaggio diretto agli ottavi di finale di Champions League, l'allenatore piacentino abbia utilizzato la prima settimana di lavoro puro per caricare un po' di più in viste del proseguo della stagione. Anche per questosabato a San Siro in una gara difficile tignosa, lenta e poco pro-attiva, sono diventati benzina in un motore ancora da rodare.considerando soprattutto le scelte forzate per il problema di Thuram ha portato quindi un'enorme dose di entusiasmo che si è riprodotta poi oggi nella

quella della gestione delle energie in vista della partita più importante di questa parte di stagione contro il Napoli. A parte i problemi sugli esterni sorti più che altro in allenamento, in queste due gare è stata a tutti gli effetti la capacità di trarre il massimo non solo dai titolarissimi, ma anche dalle cosiddette riserve.- Le risposte di Arnautovic, Zielinski, Bisseck e De Vrij, Acerbi e Calhanoglu che recuperano minutaggio, sono tutte note positive che molti si aspettavano in un momento così complicato. Ma le risposte più importanti, nella settimana in cui perfino il presidente Marotta ha sottolineato - durante l'Assemblea dei Soci - l'eccessività delle critiche rivolte a questa squadra,

Energie fisiche e mentali di una squadra che si è ritrovata convinta al 100% dei propri mezzi. Anche per questo. L'Inter grazie a lui arriva alla supersfida controche può valere 2/3 di Scudetto come meglio non avrebbe potuto. Ora deve solo completare l'opera.