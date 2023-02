Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in campionato contro l’Udinese: "È una squadra tecnica e fisica, che mette in difficoltà. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ma sull’1-0 dovevamo prestare più attenzione. Nel complesso sono molto soddisfatto della partita".



SINGOLI - "Lukaku? Abbiamo bisogno di tutti. Chi è subentrato oggi ha fatto benissimo, li farei giocare tutti ma l’allenatore deve fare delle scelte".



PORTO - "Dzeko e Calha favoriti su Lukaku e Brozovic? Per me è importante avere ballottaggi con queste scelte. Fino alla sosta abbiamo avuto tante difficoltà, l’esperienza ora mi dice di aspettare per dire chi è in vantaggio per una partita così importante. Le scelte si fanno sempre per il bene dell’Inter".



LUKAKU - "Voto al suo recupero? Secondo me sta migliorando partita dopo partita, quotidianamente. Abbiamo grande fiducia in lui. A Londra ha avuto qualche problema e la lesione lo ha tenuto fuori quattro mesi. Non do numeri, ma se sta giocando tutte queste partite significa che ha una buonissima condizione".



HANDANOVIC - "Perché lui titolare? Doveva giocare prima, ma ha avuto qualche problemino dopo Malta e non l’ho avuto disponibile. Ci serve tanto con la sua esperienza, serve anche a far tirare il fiato a Onana".



LAUTARO - "Rammaricato per il gol sbagliato? Ci mette sempre tutto, è uno dei nostri leader e deve continuare così. È rientrato dal Mondiale in gran forma"