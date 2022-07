, allenatore dell', è intervenuto in conferenza stampa per presentare la stagione dei nerazzurri.“Sarà particolare, venti partite in tre mesi e poi la sosta. Stiamo vedendo il da farsi, faremo un richiamo di preparazione ma per tutti sarà una cosa nuova”.“Con lui si è subito instaurato un bel rapporto al mio arrivo, anche se è durata poco. Poi la società mi ha parlato di Romelu quest’anno e sono stato contento. Ma l’anno scorso abbiamo segnato tanto anche senza di lui e non lo dimentico, i nostri attaccanti ci hanno portato due trofei e 84 punti in campionato, che cinque volte su sei significa scudetto. Speriamo quest’anno sia la volta buona”.“Vogliamo vincere, l’anno scorso sappiamo tutti cosa è accaduto sul mercato, dovevano mettere al sicuro la società è la dirigenza lo ha fatto. Noi sul campo ci siamo rimboccati le maniche e poi dopo per tutti è stato facile darci per favoriti, ma non dimentico cosa si diceva in estate. Adesso il Milan parte come campione d’Italia ma noi non ci ascondiamo, vogliamo competere”.“Per quanto riguarda il mercato siamo in una botte di ferro visti i dirigenti che abbiamo. Avete visto cosa hanno fatto lo scorso anno nelle difficoltà. Skriniar è un nostro calciatore e il 10 arriverà in ritiro, ma nel calcio tutto può cambiare in fretta e lo scorso anno con Lukaku lo avete visto”.“Alzare l’asticella dignificherebbe fare triplete visto che l’anno scorso abbiamo vinto due titoli. La mia soddisfazione è vedere il pubblico che ci applaude dopo aver dato tutto in campo, come all’ultima di campionato. Quest’anno ci riproveremo con tutte le forze sapendo di poter contare sul nostro pubblico che ci accompagnerà sempre”.“Handanovic partirà titolare per la stagione che ha fatto che è stata ottima. Onana è il futuro dell’Inter e quest’anno avrà delle occasioni per mettersi in mostra visto che abbiamo puntato fortemente su di lui”.“Tutti hanno fatto in modo di far vincere all’Inter quello che ha vinto. A Liverpool abbiamo perso due giocatori importanti ma rifarei lo stesso percorso”.“Viste le due gare con il Liverpool qualcosa in più si poteva fare, ma con corsa e determinazione si può fare sempre di più. Comunque la storia degli ultimi anni dice che“Proveremo qualcosa di diverso in queste settimane ma a me piace giocare in questo modo e ho i giocatori giusti per farlo. Adesso abbiamo anche Bellanova e Asllani, due giovani che ci aiuteranno e poi Mkhitaryan, che mi ha sempre messo in difficoltà e ci aiuterà nella crescita della squadra”.“La società è stata bravissima a muoversi, adesso dobbiamo rimpiazzare l’uscita di Ranocchia perché adesso abbiamo solo de Vrij. Vogliamo doppi giocatori in tutti i ruoli e vogliamo aggregare tre giocatori della primavera in pianta stabile con noi. In questo momento avremo Valentin e poi vogliamo puntare su Casadei. È difficile esordire nell’Inter, ma se i ragazzi lo meritano spero di riuscirci e l’Inter lavora bene in questa direzione”.